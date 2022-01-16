رئيس البورصة يتفقد مكتب سوهاج وتقديم الدعم للشركات المقيدة والترويج للسوق

كتب هانى الحوتى

تفقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكتب البورصة المصرية في محافظة سوهاج، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر البورصة للتنمية والذي يعقد في محافظة سوهاج لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركات المقيدة أو الراغبة في القيد وكذا للمساهمة في نشر ثقافة الادخار والاستثمار بسوق الأوراق المالية بمحافظات الصعيد.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة البورصة المصرية على تطوير نقاط اتصال تعمل بالقرب من تجمعات المال والأعمال لتعريفهم بإجراءات وقواعد ومزايا القيد والطرح والتداول فضلا عن عرض كافة المواد الترويجية والتعريفية أمام جميع فئات المستثمرين وذلك لتعزيز جانب الطلب في السوق.

جاء ذلك عقب تأسيس وحدة تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية) تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، نهاية عام 2021، ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إنشاء بريد إلكتروني خاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارًا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة وهيئة الاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال، وتفعيلًا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر الماضي.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، وذلك بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.