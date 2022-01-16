محافظ سوهاج: مؤتمر البورصة المصرية اليوم فرصة مهمة للمحافظة سيتم استثمارها

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن المؤتمر الترويجى الذى عقدته البورصة المصرية فى سوهاج اليوم يمثل فرصة مهمة للمحافظة سيتم استثمارها، وذلك لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة فى المحافظة من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالى المحافظة وثمن المحافظ دور وجهود البورصة المصرية والقائمين عليها فى العمل على زيادة مستويات الوعى والمعرفة بكافة محافظات الجمهورية؛ لمساعدة الشركات العاملة بها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها فى الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، ومساعدة الأفراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم.

وأوضح محافظ سوهاج ، أننا نعمل كفرق عمل متكاملة بشكل متناغم للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطن السوهاجي، بالتوازى مع توجهات القيادة السياسية التى تضع المواطن فى قلب اهتماماتها، ولدينا رؤية شاملة نسعى من خلال خطط عمل واضحة وكوادر مؤهلة لتنفيذها فى التوقيتات المحددة؛ لزيادة مستويات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل بالمحافظة.

وأكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على دعم جهود البورصة المصرية واستثمار ” المؤتمر ” اليوم كفرصة مهمة لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة فى سوهاج من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا فى سوهاج، وزيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار.

وأنهى محافظ سوهاج تصريحاته قائلا أن مؤتمر الترويج للبورصة بالمحافظات بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها، بما يسهم فى زيادة مستويات الإنتاجية والتشغيل وكذلك مزيد من الربط بين تجمعات الأعمال بالمحافظات والعاصمة.

جاء تلك التصريحات على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجى للبورصة المصرية بالمحافظات، (البورصة للتنمية)، وذلك بمحافظة سوهاج، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون محافظة سوهاج.