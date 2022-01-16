تناول هذه المشروبات خلال فترة الصيام المتقطع لتحقيق أفضل نتائج

كتبت مروة هريدى

يعد الصيام المتقطع حاليًا أحد أكثر الطرق الغذائية المتبعة لفقدان الوزن أو الحصول على صحة جيدة، تكمن شعبيته في سهولة اتباع الأساليب وحرية تضمين جميع المجموعات الغذائية في النظام الغذائي دون استبعاد أي مجموعة محددة، وسبب آخر للشهرة الهائلة لهذا الاتجاه هو أن طريقة الصيام يمكن أن تقترن بسهولة بنظام غذائي آخر، والذي يُعتقد أنه يوفر فوائد مزدوجة، حيث يتناوب النمط الغذائي بين فترتي الأكل والصيام، ويكون الجزء الأكثر أهمية هو الصيام بشكل صحيح لجني كل الفوائد المذهلة لهذه العادة الغذائية، وإذا كنت تصوم لمدة 16 أو 14 ساعة، فلا يجب أن تتناول أي شيء يحتوي على سعرات حرارية خلال فترة الصيام، وإليك ما يمكنك تناوله عند الصيام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الماء

أثناء الصيام، لا يُسمح لك بتناول أي طعام صلب لأنه يمكن أن يتسبب في عودة جسمك إلى حالة التغذية، والتي تستمر لساعات حتى يهضم جسمك الطعام، حيث يعمل الصيام المتقطع على مفهوم أنه عندما لا يشارك جسمك في عملية هضم الطعام، فإنه يركز كل طاقته على شفاء نفسه، ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي وزيادة كفاءة الأعضاء وحرق الدهون، لذلك عندما تستهلك الماء فإنه لا يؤثر على نسبة السكر في الدم أو مستوى الأنسولين ويبقى جسمك في حالة الصيام.

قهوة سوداء

خلال فترة الصيام، ينصب التركيز الأساسي على عدم استهلاك أي سعرات حرارية لبدء عملية الهضم، لكن في بعض الحالات، قد يكون لديك القليل من السعرات الحرارية لمنع الجفاف والسيطرة على الجوع، وهنا يمكن أن تكون القهوة السوداء بدون سكر خيارًا ممتازًا للمشروبات لمن يتبعون صيامًا متقطعًا، الشيء الوحيد هو عدم المبالغة في ذلك، وعند إضافة القهوة السوداء إلى النظام الغذائي التزم بكوبين فقط منها.

شاي الأعشاب

من عيوب تناول القهوة السوداء أنها يمكن أن تجعلك متوتراً بعد تناول كوبين منها، فإذا كنت تريد تجنب نوبات القلق، استبدل فنجان قهوتك بشاي الأعشاب، فهو مهدئ ويساعد على تقليلالشهية، وعند الصيام، يمكنك تناول الزنجبيل أو الكركديه حيث سيساعد كلاهما في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، والحفاظ على هدوئك واهتمامك وتركيزك طوال فترة الصيام.

عصير الليمون

يُسمح أيضًا بماء الليمون العادي أو عصير الليمون عند اتباع طريقة الصيام المتقطع، حيث يحتوي هذا المشروب على صفر سعرات حرارية تقريبًا ولا يفطر، يمكن أن يساعدك تناول كوب أو كوبين من مشروب الليمون عند اتباع الصيام المتقطع على حرق الدهون والحد من الجوع.

خل التفاح المخفف يُفضل أيضًا خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح (ACV) في كوب من الماء عند اتباع نظام الصيام المتقطع، ويخفف العصير المخمر بحيث لا يسبب الحموضة، يمكن أن تكون ملعقتان كبيرتان من خل التفاح يوميًا في كوب من الماء مشروبًا ممتازًا لمن يتبعون صيامًا متقطعًا، ويمكن أن يجعل الصيام أكثر احتمالا.

مرق العظام يحتوي مرق العظام على بعض السعرات الحرارية والدهون ولا ينصح به عند اتباع نظام الصيام المتقطع، ولكن يمكن أن يكون ممتازًا لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا مرنين قليلاً مع قواعد الصيام الخاصة بهم، حيث يمكن أن تضع الدهون جسمك في حالة الكيتوزية، حيث يبدأ حرق الدهون المخزنة في الجسم لإنتاج الطاقة، ويوصى بمرق العظام لمن هم صيام 16-18 ساعة لأنه يمكن أن يمنع الجفاف.



خل التفاح



شاى الاعشاب