اليوم السابع
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تعرف على أهم الإجراءات عند اكتشاف تسريب للغاز

الأحد، 16 يناير 2022 12:00 ص
تعرف على أهم الإجراءات عند اكتشاف تسريب للغاز الغاز الطبيعى
كتبت - مروة الغول

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تفاديا لحدوث الخسائر فى الأرواح والممتلكات، فى حالة وجود رائحة أو تسريب للغاز أو عادم داخل حيز الشقة أو المنزل، حال إحساس المواطن بوجود تلك الرائحة، فهناك مجموعة من إجراءات السلامة تفاديا لحدوث الخسائر.
 
وفى هذا الإطار نجد أن شركات توصيل الغاز الطبيعى تهيب بمستخدمى الغاز بعدم التعامل مع مهمات الغاز إلا من خلال المختصين بالشركة، وضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأى توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة فى أعمال توصيل الغاز فقط.
 
وفيما يلى أهم الإجراءات والإرشادات التى يجب القيام بها عند اكتشاف وجود تسريب للغاز وكانت كالتالي:
 
1- سرعة ابلاغ المواطن لشركة الغاز عن طريق الخط الساخن لسرعة التعامل معها.
 
2- سرعة التوجه إلى محبس الغاز المتواجد بجوار السخان أو البوتاجاز وإغلاقه.
 
3- سرعة إغلاق المحبس العمومى المتواجد بجوار عداد الغاز الطبيعي.
 
4- فتح منافذ التهوية المتواجدة بالمنزل "جميع النوافذ والأبواب".
 
5- عدم التعامل مع أى مصدر للكهرباء سواء بالفتح أو الغلق.
 
6- سرعة إبلاغ شركة توصيل الغاز الطبيعى من خلال الارقام المدونة على فاتورة استهلاك الغاز.
 
7- إبعاد أى مصادر قابلة للاشتعال.
 
8- عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ولا التعامل معها نهائيا حيث أنها من الممكن أن يصدر عنها شرارة كهربائية تتسبب فى اشتعال حريق وانفجاره.
 
9- عدم إشعال الإضاءة والضغط على الكبس الكهربائى، وعدم القيام أيضا بإغلاق المفتوح.

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