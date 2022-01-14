لسلامتك.. إزاى تتعامل مع الغاز الطبيعى فى المنزل بأمان؟ (إنفوجراف)

عدد من الأمور الخاصة بالغاز الطبيعي والتي لا بد أن تكون علي دراية بها من أجل الحفاظ علي سلامتك عند التعامل مع الغاز الطبيعي بمنزلك، ونستعرضها فى الإنفوجراف التالى.
لسلامتك.. إزاى تتعامل مع الغاز الطبيعى فى المنزل بأمان؟
ووتضمن إجراءات السلامة للوقاية من تسرب الغاز الآتى:
لا تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين قرب البوتاجاز أو السخان
لا تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين قرب البوتاجاز أو السخان
مراقبة عمليات الطهى حتى لا تنطفئ الشعلة ويتسرب الغاز
ضبط الحرارة فى السخان بدرجات مناسبة وتقليل الاستهلاك
الكشف والصيانة الدورية للأجهزة يوفر الأمان
تنفيذ أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو أى توصيلات فى الغاز من خلال الشركات المتخصصة
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