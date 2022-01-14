لسلامتك.. إزاى تتعامل مع الغاز الطبيعى فى المنزل بأمان؟ (إنفوجراف)

كتبت - مروة الغول

عدد من الأمور الخاصة بالغاز الطبيعي والتي لا بد أن تكون علي دراية بها من أجل الحفاظ علي سلامتك عند التعامل مع الغاز الطبيعي بمنزلك، ونستعرضها فى الإنفوجراف التالى.



لسلامتك.. إزاى تتعامل مع الغاز الطبيعى فى المنزل بأمان؟