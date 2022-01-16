انطلاق اجتماع لجنة الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب بالجامعة العربية

بيشوى رمزى

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها برئاسة ممثل وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين على زكارنه مراقب المرور العام بالوزارة، بهدف تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب والتي اعتمدها مجلس وزراء النقل العرب عام 2004.

يشارك فى اجتماع اللجنة على مدى يومين ممثلو الأطراف المتعاقدة وهي سبع دول عربية (الأردن، الإمارات، العراق، فلسطين، قطر، ليبيا، اليمن، عدا العضو الثامن فى الاتفاقية (سوريا)، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية.

وفي هذا السياق قامت الأمانة العامة بتوجيه الدعوة لكافة الدول العربية للتعرف على العقبات التي تعترض انضمامهم إلى الاتفاقية والعمل على إيجاد الحلول العملية لتذليل تلك العقبات، وتضم هذه اللجنة المكونة من ثماني دول عربية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر، دولة ليبيا، الجمهورية اليمنية، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.