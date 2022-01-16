المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لحيازته حشيش بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الدائره الثانية عشر عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة ماليه قدرها 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط لإدانته بحيازة كمية من المواد المخدرة فى القضية رقم 11136 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود.

ترجع وقائع القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضى بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لفرع المخدرات مكتب العاشر من رمضان ،عن قيام" مصطفى ى ح "31 عاما عامل ومقيم بمركز ملوى محافظة المنيا بالاتجار فى المواد المخدره وخاصه مخدر الحشيش، وبناء على إذن النيابة العامة تمكن المقدم محمد الفرماوى الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتبين أن المبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة وتبين من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوط اصل جوهر مخدر الحشيش ووزنه 1180 جراما.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم احالته الى النيابة العامة التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها.