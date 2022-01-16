السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لحيازته هيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثانية عشرة سائقا لادانته بالاتجار في مخدر الهيروين بالسجن المشدد ست سنوات و غرامة ماليه قدرها 100 الف جنيه في القضية رقم 5121 لسنة 2021 قسم ثان العاشر من رمضان، صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود.

تعود وقائع القضية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لفرع المخدرات مكتب العاشر من رمضان، عن قيام" عبد الحفيظ ع 31" عاما سائق ومقيم دائرة قسم أول العاشر بالاتجار في المواد المخدرات.

و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد أحمد فخري العزازي رائد شرطة مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية من ضبط المتهم وبحوزته 15 لفافة تشبه الهيرويين المخدر،و كيس بلاستيك بداخله مادة تشبه في كونه ذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وتبين أن المبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة وتبين من تقرير المعمل الكيماوى ان المواد المضبوطة تحتوي على الهيروين المخدر وزنت 49 جرام.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة العامة التي قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.