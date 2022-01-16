المؤبد لسمكرى قتل جاره انتقاما لتشاجره مع زوجته بقرية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سمكرى لإدانته بقتل جاره انتقاما منه بسبب مشاجرة مع زوجته بعزبة عبد اللطيف ناحية قرية شوبك بسطة دائرة مركز شرطة الزقازيق، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوي ويحيي صادق وشادى المهدي، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود وقائع القضية رقم 2 0 9 9 2 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق لشهر أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "أحمد .ف.أ.م" عامل جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، قيام" محمد ه م ع " 30 عاما ويعمل سمكري مقيم الشوبك بسطة مركز الزقازيق بارتكاب الواقعة.

وبسؤال "شيماء .م.ر 35" عاما ربة منزل مقيم عزبة عبد اللطيف التابعة لقرية شوبك بسطة، الشاهدة الأولى، قالت إنه على إثر مشاجرة بينها وبين المتهم تعدى عليها بالضرب وحال تواجدها بديوان مركز شرطة مركز الزقازيق، لتحرير محضر بالواقعة، نما إلى علمها قيام المتهم بقتل زوجها المجني عليه بسلاح نارى، كما أفاد الشاهد الثانى" عادل .ا.ع" 42 عاما فني سيارات مقيم بذات العنوان أنه أبصر مشادة كلامية بين الشاهد الأولى والمتهم وعقب انتهاء لطرفين شاهد المتهم حامل سلاح نارى فرد خرطوش متوجها للمجني عليه وحمل الأخير أداة حديديه، حتى قام المتهم بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه احدث أصابه التي أودت بوفاته.

فيما أفادت تحريات الرائد محمد جمال، معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق أنه على إثر المشاجرة بين المتهم والزوجة توجه المتهم محرزا سلاح نارى فرد خرطوش و تقابل مع المجني عليه وما أن أبصر الاخير حتى اطلق عليه وإحداث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قصيده من ذلك قتله.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة عبارة عن سلاح فرد خرطوش، وتبين من تقرير الصفة التشريحية مصلحة الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه عباره عن اصابات رشيه بالصدر أحدث سقوطها التركيه متعددة بالرئتين والقلب عضلات العنق وانظفه دموية، حدثت من عيار ناري، عقب تقنين الإجراءات تم إحالته إلى النيابة العامة بمركز الزقازيق التي قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.