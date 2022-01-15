اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة تاجر متهم بقتل جاره للجنايات بالشرقية

السبت، 15 يناير 2022 10:45 ص
إحالة تاجر متهم بقتل جاره للجنايات بالشرقية محكمة- أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بالشرقية، إحالة تاجر إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه في القضية رقم 20895 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2021، بقتل جاره في قرية جميزة بني عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، إثر توجيه طعنة نافذة له.
 
كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل المجني عليه جلال محمد حسن العجمي، 42 عامًا، تاجر خردة، مُقيم في قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز شرطة ديرب نجم.
 
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى محمد ص أ ع، 27 عامًا، تاجر، وأنه أنهى حياة المجني بطعنه طعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، على إثر تعرض المجني عليه لزوجة المتهم بالطريق العام، وذلك بأن أجهر لها ببعض الألفاظ الخادشة للحياء حال سير الأخيرة في الطريق العام، والتي أبلغت زوجها بما في الأمر، وعلى أثر ذلك أثارت فعلة المجني عليه حفيظة المتهم، واتجه الأخير صوب مسكن المجني عليه وأعد لذلك سلاح أبيض (مطواة) وما أن تقابل معه أمام مسكنه حتى كال له طعنة في صدره أودت بحياته، وفر هاربًا.
 
جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم ومثل الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

 


الشرقية

ديرب نجم

جميزة بنى عمرو

مقتل بائع

اخبار الشرقيه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"جنايات الزقازيق" تسدل الستار على واقعة شهيد لقمة العيش بموقف الأردنية.. الإعدام شنقا والسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل بائع الفاكهة.. وشقيق المجنى عليه: شكرا قضاء مصر العادل.. والعزاء يقام يوم تنفيذ القصاص

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:30 ص

إحالة طالبين إلى جنايات الزقازيق لاتهامهما بتهديد طفلة بنشر مقاطع فيديو لها

الأحد، 09 يناير 2022 11:50 ص

ممثل النيابة أمام جنايات الزقازيق يصف المتهمين بقتل شاب لسرقته بالذئاب البشرية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:30 م

جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته بالشرقية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:13 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة