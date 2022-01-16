الكرملين: روسيا لا تخطط لعمل عسكرى إذا فشلت المحادثات مع الناتو

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا لا تفكر في القيام بعمل عسكري إذا فشلت المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لكنها ستكون مستعدة لاتخاذ ردود فعل معاكسة إذا تم تجاهل مخاوفها.



وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نحن لا نتحدث عن عمل عسكري .. لا أحد يهدد أحدا بعمل عسكري .. سيكون هذا مجرد جنون لفعل ذلك .. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة".



وأشار بيسكوف إلى إحجام الناتو عن التعهد بعدم قبول أوكرانيا كعضو أو نشر أسلحة هجومية في أراضيها أو التوقف عن نقل البنية التحتية العسكرية إلى الحدود الروسية باعتبارها بعض الخطوط الحمراء، وقال إن الكرملين يريد من الناتو أن يبدأ في أخذ مخاوفه في الاعتبار.