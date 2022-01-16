اليوم السابع
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القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

الأحد، 16 يناير 2022 09:06 ص
القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قامت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1046 شابا، منهم 3 " قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 999 شابأ.
 
تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية  خلال شهر ديسمبر الماضي، بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 24 ألف جنيه لـ 12 عاملا ومنح مولود جديد ، و 5 منح زواج لعامل بمبلغ 15 ألف جنيه، ورعاية صحية لعمل عملية جراحية كبرى لعامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي مليون و223 ألف جنيه لـ 2446 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 37 عاملاً جديداً على المنظومة.
 
وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 304 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 38 شكوى عمالية وتم تسوية 9 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ  14  شكوى، و 6  شكاوى ما زالت تحت البحث.
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 25 منشأة، وإعادة التفتيش على 74 منشأة ، وأسفر عن تحرير 48 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 56 قياس.
 
وقال: إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء

العمالة غير المنتظمة

دعم العمالة غير المنتظمة

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