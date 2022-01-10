القوى العاملة: صرف 2.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 818 شابا بسوهاج

كتبت ــ آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 818 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 113 فرصة عمل، منهم 10 "قادرون باختلاف".

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 613 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 29 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وندوة سموم بيضاء، و7 ندوات للمفاوضة الجماعية، و3 ندوات زيادة الإنتاج، و15 ندوة خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 191 عاملا وعاملة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أنه تم صرف 2 مليون و45 ألفاً و500 جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 4068 عاملا منهم 4061 عاملا بمبلغ 2 مليون و30 ألفاً و500 جنيه، منحة المولد النبوي الشريف، و6 منح مولود، ومنحة زواج ، بمبلغ 15 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة .

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 168 ألفاً و838 جنيه، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية، لـ4831 عاملاً من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن تسجيل 508 عمال غير منتظمين في 60 مشروعا من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1357 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1357 تصريح مزاولة الحرفة ، وتلقى 13 شكوى ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى للقضاء و5 لجهات أخرى .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 257 منشأة ، وإعادة التفتيش على 259 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 97 منشأة أخري .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 2203 منشآت يعمل بها 15 ألفاً و 959 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.