القبض على شخص متهم بإنشاء وكالة للإعلان بدون ترخيص في الجيزة

كتب سليم على

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة وكالة للإعلان والتسويق "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية في الجيزة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الوكالة ، بالإضافة إلى عمل تلك الوكالة كوكيل إعلانات لعدد 60 من القنوات الفضائية غير المشروعة ، وكذا قناة على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالشركة "كليبات وإعلانات" بهدف تحقيق الربح المادى ، كما يقوم بالترويج للأدوية والمستحضرات الطبية والمنتجات مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الوكالة المشار إليها ، وأمكن ضبط المذكور وكذا ضبط (صاحب مؤسسة لتوريدات الأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل) ، وبحوزته عدد (53 عبوة دواء محظور بيعها وإستخدامها خارج المستشفيات) وبتفتيش مكونات الوكالة بحضور الأول تم ضبط (عدد من مستحضرات التجميل ومنتجات طبية – حاسب آلى – عدد ثلاثة وحدة تخزين خارجية - 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع" ) ، وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الوكالة وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وبمواجهة المتهم الثانى أقر بأنه يتردد على الشركة محل الفحص لتوريد عقاقير طبية غير مصرح بإستخدامها خارج المستشفيات وأعشاب طبية مجهولة المصدر بقصد تحقيق الربح المادى.