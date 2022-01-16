الدنمارك تعيد فتح أماكن الثقافة والترفيه فى ظل استمرار تفشى وباء كورونا

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم، أنه تم السماح مجددا باستقبال الجمهور في المتاحف وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية، كما سمحت السلطات لدور السينما والمسرح وقاعات الحفلات بفتح أبوابها لأول مرة منذ 4 أسابيع، على الرغم من تحديد الأعداد.



وأضافت القناة أنه في معظم الأماكن يتعين على الزائرين ارتداء الكمامات، وتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لكورونا أو تعافيهم من الإصابة بالجائحة أو نتائج حديثة لفحوص تثبت أنهم غير مصابين بالفيروس، وذلك عبر تقديم شهادة صحية خاصة بفيروس كورونا.



وأوضحت أن الأماكن الترفيهية الليلية ستستمر في الغلق حتى نهاية شهر يناير الجاري على الأقل.



وكانت الدنمارك، التي يقطنها 6 ملايين نسمة، قد سجلت أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يوميا بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، وبلغ العدد أمس، السبت، أكثر من 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.



يذكر أن مسئولي الصحة العامة في البلاد قد اعلنوا أن أعداد الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات قد استقرت بشكل واضح ما بين 700 و800 مريض.