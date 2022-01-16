اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدنمارك تعيد فتح أماكن الثقافة والترفيه فى ظل استمرار تفشى وباء كورونا

الأحد، 16 يناير 2022 11:51 ص
الدنمارك تعيد فتح أماكن الثقافة والترفيه فى ظل استمرار تفشى وباء كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعادت السلطات الدنماركية فتح الأماكن الثقافية والترفيهية في أنحاء البلاد، اليوم الأحد، وذلك بعد إغلاق دام لمدة شهر، حيث خففت الحكومة في البلاد القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رغم ارتفاع عدد الإصابات.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم، أنه تم السماح مجددا باستقبال الجمهور في المتاحف وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية، كما سمحت السلطات لدور السينما والمسرح وقاعات الحفلات بفتح أبوابها لأول مرة منذ 4 أسابيع، على الرغم من تحديد الأعداد.


وأضافت القناة أنه في معظم الأماكن يتعين على الزائرين ارتداء الكمامات، وتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لكورونا أو تعافيهم من الإصابة بالجائحة أو نتائج حديثة لفحوص تثبت أنهم غير مصابين بالفيروس، وذلك عبر تقديم شهادة صحية خاصة بفيروس كورونا.


وأوضحت أن الأماكن الترفيهية الليلية ستستمر في الغلق حتى نهاية شهر يناير الجاري على الأقل.


وكانت الدنمارك، التي يقطنها 6 ملايين نسمة، قد سجلت أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يوميا بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، وبلغ العدد أمس، السبت، أكثر من 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.


يذكر أن مسئولي الصحة العامة في البلاد قد اعلنوا أن أعداد الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات قد استقرت بشكل واضح ما بين 700 و800 مريض.

 


الدنمارك

كورونا

المتاحف

حدائق الحيوان

دور السينما

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