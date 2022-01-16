اليوم السابع
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الأرصاد تحذر من الطقس البارد: ارتدوا الملابس الثقيلة طوال الأسبوع الجارى

الأحد، 16 يناير 2022 06:33 م
الأرصاد تحذر من الطقس البارد: ارتدوا الملابس الثقيلة طوال الأسبوع الجارى الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
إبراهيم حسان

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حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تداعيات الطقس البارد، قائلا: "يجب ارتداء الملابس الثقيلة، لأن الطقس شديد البرودة ليلا، وبارد نهارا، لاسيما فى شهر يناير الجارى، الذى يعد ذروة فصل الشتاء فى مصر".

وأضاف شاهين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة فضائية dmc، أن الأسبوع الجارى سيشهد انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة، متابعا: "الدولة سوف تتعرض خلال الفترة الحالية لتقلبات جوية، نتيجة تعرضها لقدوم كتلة هوائية من جنوب وشرق أوروبا تعمل على انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير".

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض درجة الحرارة، وقد يؤدى إلى إثارة الرمال فى المناطق الصحراوية، قائلا: "لا تشهد الأيام المقبلة ارتفاع فى درجات الحرارة، وسوف تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، لفرص سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية".


الدكتور محمود شاهين

الأرصاد

الطقس البارد

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