أهالى قرية جناج بالغربية يناشدون للحد من تراكم مياه الصرف بالشوارع.. ورئيس المدينة ترد

أمنية فايد- الغربية - مصطفى عادل





وناشد القارئ المسئولين حل المشكلة تيسيرا على المارة ومنعا للمزيد من الحوادث. من جانبها أكدت مني صالح رئيس مدينة بسيون لـ"اليوم السابع، أن الصرف الصحي الموجود بالقرية صرف عشوائي وان القرية جاري تنفيذ مشروع الصرف الصحي وشبكة الانحدار بها. وأضافت بأن مجلس المدينة يدفع بمعداته بالتنسيق مع شركة المياه على فترات لشفط المياه من الشوارع، مضيفة أن هناك وصلة صرف صحي أهالي بطول 90م متهالكة وطالبنا من الأهالي المساهمة في عملية الاستبدال لكنهم رفضوا وبالتالي يترتب عليه طفح المياه من تلك الوصله في الشوارع وغرقها بالمياه. وطالبت رئيس المدينة الأهالي بالتعاون مع المسئولين حتي يتم إنهاء مشكله الصرف الصحي بالقرية. أرسل القارئ عبد الله رامون والمقيم فى قرية جناج مركز بسيون محافظة الغربية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم مياه الصرف الصحى مع مياه الشتاء وهو ما يسبب حوادث سير كثيرة.





وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".