أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية الجزائرى ويناقشا الإعداد للقمة العربية المقبلة

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى رمطان لعمامرة، في مقر الأمانة العامة اليوم الأحد.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن المحادثات استعرضت الحالة في المنطقة العربية عموماً، مع التركيز على الأوضاع في مناطق الأزمات والتحديات فيها.

وأوضح المصدر أن الأمين العام تناول كذلك مع الوزير العمامرة عملية الإعداد للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر العام الحالي، بما يؤمن لها فرص نجاح حقيقية.

وأضاف المصدر أنه، في هذا الاطار وبتكليف من الامين العام، سيقوم وفد من الامانة العامة برئاسة السفير حسام زكي الامين العام المساعد بزيارة الي الجزائر اعتبارا من 17 يناير ولمدة يومين للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالاشراف علي التحضيرات اللوحيستية لعقد القمة، وكذلك الوقوف علي الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الاعضاء علي اعلي المستويات.