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6 إصابات فى إطلاق نار أثناء حفل موسيقى بولاية أوريجون الأمريكية

السبت، 15 يناير 2022 11:23 ص
6 إصابات فى إطلاق نار أثناء حفل موسيقى بولاية أوريجون الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الشرطة الأمريكية، إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق نار وقع مساء الجمعة أثناء حفل موسيقي في ولاية أوريغون.

وذكرت شرطة مدينة يوجين أن المصابين الستة جراء الحادث الذي وقع في الصالة الموسيقية WOW Hall نقلوا إلى المستشفى، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة ولم يلق القبض بعد على أي مشتبه فيه.

وأوضحت إدارة WOW Hall على موقعها الرسمي أن حادثة إطلاق النار لم تقع داخل الصالة بل في محطة السيارات التابعة لها، أثناء حفل أقامه مغنيا الراب، ليل بين وزاي بانغ.

وأفادت مجموعة "إيفيريتاون" المؤيدة لمراقبة السلاح، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ارتفاعاً متزايداً في حوادث إطلاق النار، وخاصة في المدارس، خلال السنوات الأخيرة.

حيث سجّل عام 2018 أعلى عدد من هذه الحوادث على الإطلاق، إذ قتل أو جرح نحو 113 شخصاً، علماً بأن إحصاء عمليات إطلاق النار بدأ منذ العام 1970.

ووفق إحصائية صدرت عن منظمة "أرشيف العنف المسلح" في العام 2018، لقي 1826 شخصاً مصرعهم، وأُصيب 3142 آخرون، في الولايات المتحدة من جرّاء حوادث إطلاق نار.

 


ولاية أوريغون الأمريكية

أوريغون

إطلاق نار

امريكا

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