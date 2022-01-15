وزيرة البيئة: يجب إجراء حوار مجتمعي وطني بشأن التغير المناخي

كتب محمد شرقاوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي وطني على مختلف المستويات بشأن قضية التغير المناخي خلال هذا العام لرفع الوعي حول التغير المناخي.

وأضافت "ياسمين فؤاد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع اليوم السبت، أن هناك مشروعا سيتم البدء فيه الشهر المقبل بالتعاون مع الجانب الإسباني لإعادة زراعة شجرة المانجروف بمحمية رأس محمد ومحمية نبق، مشددة على أن زراعة شجرة المانجروف يستلزم دراسة الشواطئ التي يتم زراعتها بها.

وأعربت وزيرة البيئة، عن أملها أن تخرج قمة المناخ بشكل مختلف ليس فنيًا وسياسيًا فقط وإنما يجب أن نحتضن الإنسانية بقمة المناخ بشرم الشيخ، ونحن قادرون على القيام بذلك، مشيرة إلى أن فكرة دمج المجتمع المحلي داخل المحميات الطبيعية تسيطر عليها منذ سنوات، ومنذ 3 سنوات عند التفكير في تطوير المحميات تضمن إدخال المجتمع المحلي داخل المحميات لينعم بآثار التنمية، وتم السماح لهم بإقامة مشروعات لهم داخل المحمية، حيث يتم السماح للمستثمرين بالاستثمار داخل المحمية بشرط الحفاظ عليها.