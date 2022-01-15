وزيرة البيئة: منتدى شباب العالم رسالة قوية بأن مصر مستمرة في التنمية

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، إن تنظيم منتدى شباب العالم في ظل جائحة كورونا، يعد رسالة قوية للعالم كافة، بأن مصر ومؤسساتها مستمرة في عملية التنمية والتطلع للمستقبل، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعى كما تم خلال تنظيم المنتدى.

وأضافت "ياسمين فؤاد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن منتدى الشباب تضمن جلسة للتغيرات المناخية، وتمت مناقشة التغير والتصحر خلال تلك الجلسة وورشة عمل أخرى وخرج عنها توصيات، وتابعت: "تم مناقشة الملف بشكل تقنى بحت.. وهذه رسالة للعالم تفيد بأن الدولة المصرية تعمل بمنتهى الجدية وعلى أعلى مستوى في هذا الملف".

وأكدت وزيرة البيئة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤمن بدور الشباب المصرى وعلى مستوى العالم، له دور كبير في معالجة التغيرات المناخية.