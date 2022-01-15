اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قيادات الأزهر يتقدمون المصلين فى صلاة الجنازة على عميد كلية الشريعة السابق

السبت، 15 يناير 2022 02:38 م
قيادات الأزهر يتقدمون المصلين فى صلاة الجنازة على عميد كلية الشريعة السابق قيادات الأزهر يتقدمون المصلين في صلاة الجنازة على الدكتور عميد كلية الشريعة السابق
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور مصطفى الباز، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر، وطلاب الفقيد من المصريين والوافدين؛ جنازة الدكتور رمضان محمد عيد هتيمي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة سابقًا، اليوم السبت، في رحاب الجامع الأزهر عقب صلاة ظهر اليوم، وقد أم المصلين في صلاة الجنازة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف الأسبق.
 
وقدم  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، العزاء والمواساة إلى أسرة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفى الباز، عميد الكلية، والدكتور علي حسين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عطا السنباطي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و محمود محمد أحمد، مدير عام الكلية، في وفاة الدكتور رمضان محمد عيد هتيمي، عميد الكلية الأسبق.
 
وأوضح رئيس الجامعة خلال تفقده اليوم  لجان الامتحانات بكليات الجامعة بالدراسة، أن الفقيد كان عميدًا للكلية وقت أن كان عميدًا لكلية اللغة العربية، لافتًا إلى أن الفقيد كان من القامات الأزهرية التي تتسم بالوسطية والاعتدال، إضافة إلى تمتعه بحب الجميع وحسن الخلق.
 
IMG-20220115-WA0023
 

IMG-20220115-WA0027
 

IMG-20220115-WA0026
 
IMG-20220115-WA0024
 

IMG-20220115-WA0025
 

IMG-20220115-WA0022

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

الجامع الازهر

اللغة العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بقطاع كليات الدراسة

السبت، 15 يناير 2022 01:12 م

انطلاق امتحانات جامعة الأزهر اليوم.. أماكن عزل بكل كلية وتواجد أستاذ المادة بالامتحان

السبت، 15 يناير 2022 03:00 ص

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى ينعى وفاة طالب ويطمئن على المصابين

الجمعة، 14 يناير 2022 06:46 م

جامعة الأزهر تطبع أكثر من 2 مليون ورقة "بابل شيت" استعدادا لامتحانات نصف العام.. أماكن عزل بكل كلية وتواجد استاذ المادة بالامتحان.. وتعليمات للكليات بإعلان الجداول فى أماكن بارزة ووسائل التواصل الإلكترونية

الجمعة، 14 يناير 2022 12:00 م

ضمان الجودة: اعتماد 30% من مؤسسات جامعة الأزهر بواقع 24 كلية

الإثنين، 10 يناير 2022 12:07 م

جامعة الأزهر: أماكن عزل بالكليات أثناء امتحان الترم الأول وتواجد أستاذ المادة

الأحد، 09 يناير 2022 01:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة