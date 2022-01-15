قيادات الأزهر يتقدمون المصلين فى صلاة الجنازة على عميد كلية الشريعة السابق

كتب لؤى على

تقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور مصطفى الباز، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر، وطلاب الفقيد من المصريين والوافدين؛ جنازة الدكتور رمضان محمد عيد هتيمي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة سابقًا، اليوم السبت، في رحاب الجامع الأزهر عقب صلاة ظهر اليوم، وقد أم المصلين في صلاة الجنازة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف الأسبق.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، العزاء والمواساة إلى أسرة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفى الباز، عميد الكلية، والدكتور علي حسين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عطا السنباطي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و محمود محمد أحمد، مدير عام الكلية، في وفاة الدكتور رمضان محمد عيد هتيمي، عميد الكلية الأسبق.

وأوضح رئيس الجامعة خلال تفقده اليوم لجان الامتحانات بكليات الجامعة بالدراسة، أن الفقيد كان عميدًا للكلية وقت أن كان عميدًا لكلية اللغة العربية، لافتًا إلى أن الفقيد كان من القامات الأزهرية التي تتسم بالوسطية والاعتدال، إضافة إلى تمتعه بحب الجميع وحسن الخلق.