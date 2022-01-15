اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 01:42 م
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انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات البنات بأسيوط وسط إجراءات احترازية

السبت، 15 يناير 2022 01:34 م
انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات البنات بأسيوط وسط إجراءات احترازية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع سير الامتحانات
أسيوط -هيثم البدري

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أجرى الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة تفقدية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بكليات البنات بأسيوط وذلك للاطمئنان على حسن سير وانضباط أعمال الامتحانات بكلية البنات الإسلامية وكلية التجارة بنات وكلية الطب بنات، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد الخطيب، ضرورة مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للإجابة، وتوفير الأجواء الملائمة لآداء الامتحانات في هدوء وذلك طبقا لتعليمات الجامعة برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كما دعا الطلاب لضرورة الثقة بالنفس، واستثمار قدراتهم الاستثمار الأمثل، واطمأن على تواجد أعضاء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين بلجان الامتحانات.
 
وكان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تفقد لجان امتحانات كليات الجامعة بالدراسة حيث تفقد لجان الفترة الصباحية بكليات أصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على استعدادات الكليات للامتحانات، من خلال الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بجانب التأكد من وجود شهادات تناول اللقاح، واطمئن على تواجد الأشراف الطبي في محيط  لجان الامتحانات، إضافة إلى تواجد استاذ المادة خلال سير عملية الامتحانات،  إضافة لتوفير  قاعات تستوعب الطلاب، وكذلك إعداد لجان  للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية.
 
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جامعة الأزهر

امتحانات الفصل الدراسي الأول

كليات البنات بأسيوط

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