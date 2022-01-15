انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات البنات بأسيوط وسط إجراءات احترازية

أسيوط -هيثم البدري

أجرى الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة تفقدية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بكليات البنات بأسيوط وذلك للاطمئنان على حسن سير وانضباط أعمال الامتحانات بكلية البنات الإسلامية وكلية التجارة بنات وكلية الطب بنات، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الخطيب، ضرورة مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للإجابة، وتوفير الأجواء الملائمة لآداء الامتحانات في هدوء وذلك طبقا لتعليمات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كما دعا الطلاب لضرورة الثقة بالنفس، واستثمار قدراتهم الاستثمار الأمثل، واطمأن على تواجد أعضاء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين بلجان الامتحانات.