عضو بمجلس اتحاد الصناعات مشيداً بمنتدي الشباب: رسالة للعالم بأن مصر تسير للأفضل

أشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بنجاح منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ بالفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، مؤكد أنه رسالة إلى العالم بأن الأوضاع في مصر تسير نحو الأفضل دائماً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الدسوقي في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع بصورة مستمرة إلى مقترحات الشباب، خاصة ذات الشق الاقتصادي، لما لها من أهمية كبيرة، الأمر الذي من شأنه جعل الشباب شريك ومؤثر بصورة مباشرة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح، أن مصر تحت ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير نحو مستقبل أفضل في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي ويشهد على ذلك الإنجازات التي يجرى العمل عليها بصورة مستمرة، سواء بتدشين شبكة الطرق والمحاور العملاقة أو من خلال تطوير البنية التحتية للصناعة.
واختتمم الدسوقي، بأن مؤتمر الشباب نموذج للنقاش الحضاري والاستماع لوجهات النظر في قضايا التنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة وقضايا الوعي والتغير المناخي وغيرها من القضايا التي تشغل كافة الدول.
وعُقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".
وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.
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