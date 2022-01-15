عضو بمجلس اتحاد الصناعات مشيداً بمنتدي الشباب: رسالة للعالم بأن مصر تسير للأفضل

كتب - إسلام سعيد

أشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بنجاح منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ بالفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، مؤكد أنه رسالة إلى العالم بأن الأوضاع في مصر تسير نحو الأفضل دائماً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الدسوقي في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع بصورة مستمرة إلى مقترحات الشباب، خاصة ذات الشق الاقتصادي، لما لها من أهمية كبيرة، الأمر الذي من شأنه جعل الشباب شريك ومؤثر بصورة مباشرة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي.

وأوضح، أن مصر تحت ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير نحو مستقبل أفضل في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي ويشهد على ذلك الإنجازات التي يجرى العمل عليها بصورة مستمرة، سواء بتدشين شبكة الطرق والمحاور العملاقة أو من خلال تطوير البنية التحتية للصناعة.

واختتمم الدسوقي، بأن مؤتمر الشباب نموذج للنقاش الحضاري والاستماع لوجهات النظر في قضايا التنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة وقضايا الوعي والتغير المناخي وغيرها من القضايا التي تشغل كافة الدول.