رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد الامتحانات بـ 10 كليات

صابر سعيد

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير العمل بلجان الامتحانات بـ 10 كليات، رافقه الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار غرباوي، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي بدأت بكليات العلوم والإعلام والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والآداب والزراعة والطب البيطري والآثار، بالإضافة إلى المعهد الفني الصحي، كما تواصلت الامتحانات بباقي كليات الجامعة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا أن أعمال التصحيح تجري عقب نهاية اللجان.

ويؤدي الامتحانات بكلية العلوم طلاب الفرقة الأولى وعددهم 481 وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 327 طالب وطالبة، وطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البيطري وعددهم 292، وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 195 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الاولى بكلية الحاسبات والمعلومات وعددهم 182 طالب وطالبة، وطلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة وعددهم 650، وطلاب الفرقة الأولى بكلية التمريض وعددهم 500 طالب وطالبة، وطلاب كلية الآثار وعددهم 270 طالب وطالبة.



كما أدى الامتحانات طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال وعددهم 141 بالفرقة الثانية و 91 بالفرقة الرابعة، وطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية النوعية524 طالب وطالبة، وكذلك طلاب الفرقة الاولى أساسي وطفولة وعام وعددهم 1834 بكلية التربية، وطلاب الفرقة الأولى والثالثة بكلية التربية الرياضية وعددهم 1883 طالب وطالبة، كذلك أدى الامتحانات اليوم طلاب كليات الهندسة والحقوق والعلاج الطبيعي والصيدلة والآداب والتجارة وطلاب المعهد الفنى للتمريض.

