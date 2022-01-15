رئيس فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة يتفقد الامتحانات بكلية التربية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة وعميد كلية التربية بالغردقة، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2022 /2021 بكلية التربية بالغردقة، ورافقه خلال الجولة الدكتور أسامة عمارة وكيل كلية تربية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس فرع الجامعة بالغردقة، أن الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية اثناء الامتحانات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

وتابع رئيس فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة تفقد سير الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مشددا على وجود حملة اللقاح الخاصة بفيروس كورونا بمقر كلية التربية لمن لم تسنح له الفرصة بتلقى اللقاح من قبل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات وتوفير الهدوء والانضباط باللجان.