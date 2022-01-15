"حياة كريمة بأسوان": أكثر من 800 مشروع على أرض الواقع بالمحافظة الآن

كتب أيمن رمضان

قال محمد صلاح، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان، إن المحافظة تشهد عملية تطوير كبيرة جداً، سواء من حيث مشروعات تطوير الريف المصرى أو التدخلات الاجتماعية التي تحدث في مختلف القرى، وتابع:" أكثر من 800 مشروع على أرض الواقع بأسوان استقرت على 15 مليار جنيه للصرف الصحى والمستشفيات والمدارس أو تبطين الترع وإعادة تأهيل عدد كبير جداً للمنازل".

وأضاف "صلاح"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن التدخلات الاجتماعية كبرى أيضاً من حيث حجم المبادرات التي تطرح بالمحافظة مثل"حماية" و"غرب سهيل"، إلى جانب القوافل الطبية والاجتماعية التي استفاد منها أهالى أسوان خلال الفترة القليلة الماضية.

ويتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت لحدوث إنهيار كلى أو جزئى بها، وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول، وذلك من أجل إستكمال منظومة العمل داخل المناطق المتضررة من السيول.

ومن جانبه أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول، بأن هناك متابعة لحظية من محافظ أسوان لكافة الأعمال الجارى تنفيذها بالمناطق المتضررة برعاية مبادرة " الناس لبعضهم " والتي تم إطلاقها في مارس 2020، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقوم الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بإستكمال أعمال الترميمات للمنازل بجزيرة عواض ، مع تطوير المرسى الرئيسى للجزيرة ، لافته إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل جمعية الأورمان جهودها لإنشاء المنازل المتضررة منطقتى خور عواضه والسيل الريفى حيث تم الإنتهاء من أعمال البناء بالكامل للمنازل ، وكذا الأسقف ، بجانب تنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء ، فيما جارى العمل في أعمال المحارة والبياض والتي تم نهوها في بعض هذه المنازل ، مع تركيب السيراميك.