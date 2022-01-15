صور.. محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة لتطوير قرى مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة بمركز إسنا تفقد خلالها عدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها داخل المركز، وذلك فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية ضمن مبادرة (حياة كريمة).

وبدأت جولة المحافظ بزيارة مقر مجلس مركز إسنا حيث كان فى استقباله اللواء هشام السعدى رئيس مركز إسنا حيث اطلع على سير العمل بالمشروعات التى تتم بإسنا، واستكمل جولته بمتابعة العمل فى مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الدير، والذى يتضمن إنشاء 4 محطات منهم 3 محطه فرعية ومحطة رئيسية بإجمالى اطوال شبكة 63 كيلو متر تم تنفيذ 29 كيلو متر منها حتى الآن، حيث قال المهندس احمد عبد المجيد مسؤول المشروع بالقرية، أنه يجرى اعمال حفر شبكة الصرف للمحطة التى تخدم اكثر من 60 الف نسمة من سكان قرية الدير والقرى المجاورة، حيث تخدم المحطة قرى الحميدات والهنادى ويشمل المشروع محطتى رفع و2 خط طرد وتم تنفيذ 70% من شبكة الانحدار.

وواصل المحافظ جولته بالتوجه لقرية طفنيس، حيث استمع لشرح المهندس محمد عبدالموجود مسئول جهاز تعمير البحر الأحمر، حول أعمال تجديد مركز شباب طفنيس والتى تم الانتهاء من نسبة 93% منه، وهو عبارة عن مبنى مكون من طابقين يضم حضانه وصالة العاب وكافيتيريا ومكتبه ومكاتب ادارية وغرف ملحقة بتكلفة اجمالية تقدر بـ 6 مليون جنيه تقريباً، كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بقرية اصفون والمكون من 3 طوابق والدور الأرضى ويضم مركز تكنولوجى وشهر عقارى وسجل مدنى ومكتب تموين ومكتب بريد والثانى علوى، ويضم مجلس محلى ووحده محليه ومكتب تضامن اجتماعى وبلغت نسب التنفيذ بالمجمع اكثر من 80 % بتكلفة اجمالية تقدر ب 10مليون جنيه تقريبا ويخدم حوالى 48 ألف مواطن

وخلال جولته بقرية الكيمان تفقد المحافظ اعمال رفع كفاءة وحدة الشئون الاجتماعية ومركز شباب الكيمان تحت الانشاء ومدرسة الكيمان والمجمع الزراعى ( انشاء جديد ) والذى تم الانتهاء من تنفيذ 40 % من اجمالى اعمال انشاؤه ويحتوى على وحدة بيطرية وجمعية زراعية وارشاد زراعى ومخزن، وجه المحافظ بسرعة انجاز العمل بالمشروعات التنموية بمركز اسنا لافتا إلى اهمية تنفيذ مثل تلك المشروعات التى تعمل على تنمية القرى وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث رافق المحافظ فى جولته العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدى رئيس مركز إسنا والمهندس اسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الاحمر بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بمركز اسنا.



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا (1)



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا (2)



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا (3)



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا (4)



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا (5)



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا (6)