حكاية أصغر مشارك فى ملتقى الحصان العربى.. "ميدو" بطل جمهورية ببطولة مصر الدولية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "أصغر مشارك في ملتقي الحصان العربى.. ميدو مسعود بطل الجمهورية فى بطولة مصر الدولية لأدب وجمال الخيول ".

والتقى اليوم السابع، الطفل محمد أحمد مسعود، الشهير بالفارس "ميدو مسعود"، عمره 10 سنوات، والذي أكد أنه يعشق الخيول ويركبها منذ عمر 5 سنوات، وسبق وشارك في بطولة مصر الدولية لأدب وجمال الخيول العربية العام الماضي، وحاز علي مركز رابع، وأنه سعيد بمشاركته بالمتلقي الأول لجمال الحصان العربي بالعاشر من رمضان، وبالفرسة الخاصة به وتدعي "نوتيلا ".

وأضاف أن رياضة الخيول منحته الثقة بالنفس، وأنه يطمح بأن يكون أحد الفرسان المميزين.

وأشار والده الدكتور أحمد مسعود، إلى أن الفروسية تربي الأطفال علي النزاهة الأخلاق والنبل، وأن رياضة الخيول هي حافز لتحقيق التفوق في دراسته.

ويكمل المدرب الخاص بكابتن ميدو مسعود عاطف البيطار، ميدو يتميز بمهارة عالية، وهو يعشق الخيول العربية وأنهم استعدوا للمشاركة بـ2 من الجياد هو ونجل عمه الذي يشارك بالفرسة "مفيش منها".

كان انطلق ملتقى جمال الحصان العربي بمدينة العاشر من رمضان ، الذي يهدف لنشر ثقافة تربية الخيول على مستوى الجمهورية؛ لما لها من تاريخ طويل، وتحاول جمعيات الخيول التابعة للتعاون الزراعى عمل نهضة مستحقة لتاريخ الخيول فى مصر، وتسعى للتواجد فى كل مكان، حيث من يسمع عن الحصان العربى يمكنه أن يشاهده على الطبيعة، كما نعمل على أن يكون الحصان العربى موجودًا فى كل بيت بمصر.

الملتقى يشمل عرض مجموعة من الخيول عددها 50 جوادًا من أجود الخيول الموجودة فى مصر، ومن مزارع عريقة لها تاريخ طويل فى تربية هذا المخلوق الرائع، كما يتضمن فقرة عن أدب الخيل، وهو رياضة فلكورية شعبية لها جذور تاريخية عريقة.