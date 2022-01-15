حسن عفريت الغربية.. يتدرب على الأنبوبة وبيكسر الطوب بإيده وبيمشى على الحيط

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع الشاب حسن العزب أبو هلال الملقب بـ "حسن عفريت" والذي احترف الألعاب القتالية ويتمتع بقوة خارقة من خلال عمل تمرينات الملاكمة على الأنبوبة وتكسير الطوب بيده، والمشي على الحوائط بشكل بسيط.

ويقول حسن أبو هلال الشهير بحسن عفريت إنه لقب بهذا اللقب لأنه يتمتع بقوة تحمل غير عادية من خلال تكسير الطوب الاحمر بيده، والتدريب على الأنبوبة دون أن يصاب بأذى.

وأضاف أنه يتمتع بقوة تحمل كبيرة، وثقته في نفسه وقدراته البدنية، متابعا أنه بدأ في التدريبات على القوة القتالية منذ عام 2015، بنفسه بدون مدرب ونجح في اكتساب خبرات الدفاع عن النفس من خلال مشاهدة الفيديوهات والتدريب في المنزل.

وأشار إلى أنه يستطيع أيضا المشي على الجدران وتسلق الحوائط من أعلي لأسفل دون الحاجة لوسائل مساعده لتأمين نفسه، مؤكدا أنه يؤمن بقوته البدنية التي تساعده في ذلك.