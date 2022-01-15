اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حسن عفريت الغربية.. يتدرب على الأنبوبة وبيكسر الطوب بإيده وبيمشى على الحيط

السبت، 15 يناير 2022 05:19 م
حسن عفريت الغربية.. يتدرب على الأنبوبة وبيكسر الطوب بإيده وبيمشى على الحيط
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع الشاب حسن العزب أبو هلال الملقب بـ "حسن عفريت" والذي احترف الألعاب القتالية ويتمتع بقوة خارقة من خلال عمل تمرينات الملاكمة على الأنبوبة وتكسير الطوب بيده، والمشي على الحوائط بشكل بسيط.

ويقول حسن أبو هلال الشهير بحسن عفريت إنه لقب بهذا اللقب لأنه يتمتع بقوة تحمل غير عادية من خلال تكسير الطوب الاحمر بيده، والتدريب على الأنبوبة دون أن يصاب بأذى.

وأضاف أنه يتمتع بقوة تحمل كبيرة، وثقته في نفسه وقدراته البدنية، متابعا أنه بدأ في التدريبات على القوة القتالية منذ عام 2015، بنفسه بدون مدرب ونجح في اكتساب خبرات الدفاع عن النفس من خلال مشاهدة الفيديوهات والتدريب في المنزل.

وأشار إلى أنه يستطيع أيضا المشي على الجدران وتسلق الحوائط من أعلي لأسفل دون الحاجة لوسائل مساعده لتأمين نفسه، مؤكدا أنه يؤمن بقوته البدنية التي تساعده في ذلك.

 

 


الغربية

اخبار عاجلة

اخبار مصر

قوى خارقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس محافظة الغربية الآن.. أمطار خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة "صور"

السبت، 15 يناير 2022 01:09 م

قطار حياة كريمة يجرى بالخير.. تنفيذ 219 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف بالمنيا.. و456 مشروعا للصرف بسوهاج.. إنشاء مجمع زراعى ومرفق إسعاف ومدارس بقرية طنسا ببنى سويف.. وارتفاع معدلات تنفيذ الغربية ضمن المبادرة

السبت، 15 يناير 2022 08:00 ص

قصة نجاح شاب بدأ حياته بتجارة الدواجن وأصبح أشهر تاجر نعام بالغربية.. أحمد: اكتسبت الخبرة من أصحاب مزارع وبدأت المشروع بعدد قليل وتوسعت فى التربية والإنتاج.. وسعر كيلو اللحم 250 جنيها وكيلو الريش بـ 1700 جنيه

الجمعة، 14 يناير 2022 07:30 م

معدية النقل النهرى.. تنقل آلاف المواطنين يوميا بين الغربية والدقهلية (فيديو)

الجمعة، 14 يناير 2022 06:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة