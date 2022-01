حريق هائل فى مصنع مواد كيماوية فى نيوجيرسى ورجال الإطفاء ينجحون في إخماده

قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، إن حريقا هائلا اندلع في مصنع نيوجيرسي للمواد الكيميائية مساء الجمعة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان الأسود في الهواء.

ووصل الحريق في مصنع الكيماويات في باسيك إلى 11 إنذارًا قبل منتصف الليل. ولجأ رئيس بلدية باسيك ، هيكتور لورا ، إلى خاصية "اللايف" عبر فيس بوك طوال المساء لمناشدة السكان الابتعاد عن المنطقة القريبة من الحريق. كما طلب لورا من أولئك الذين يعيشون في الجوار إغلاق نوافذهم بسبب كمية الدخان الكبيرة.

وقال لورا إن عمليات الإجلاء لم تصدر ، ولكن يجري النظر فيها. وقال مسئولون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات باستثناء رجل إطفاء أصيب بالحطام في وجهه في وقت ما. ويعتقد أن أحد حراس الأمن هو الشخص الوحيد الذي تواجد في البداية في موقع المبنى الشاغر ، وقد تم حصر هذا الشخص ، بحسب رئيس البلدية.

وأغلقت الشرطة الشوارع في المنطقة ، وحذر الضباط السائقين من تجنب المنطقة ، خوفا من وقوع انفجار محتمل. وانهار الهيكل الخلفي للمصنع جزئيًا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وقال مسئول إن من بين الشركات التي يضمها المصنع شركة لتصنيع الكلور في أحواض السباحة ، وأكبر مشكلة في حريق الكلور هي الرياح. كانت هبوب رياح قوية تهب من خلال باسيك حيث اشتعلت النيران في الليل البارد ، وكلاهما من العناصر التي أعاقت مكافحة النيران.

ومع ذلك ، قال العمدة لورا لشبكة NBC New York إن الحريق لم يصل إلى الشركة التي كانت تحتوي على المواد الكيميائية ، ونسب إلى رجال الإطفاء منع ذلك من الحدوث. وقال مسئول إطفاء إن الجزء من الهيكل الذي تم تخزين الكلور فيه "يبدو أنه تحت السيطرة". وقال لورا للشبكة ، إنه لو وصلت النيران إلى المواد الكيميائية ، كان الوضع ليكون أسوأ بكثير.

WATCH: Massive 7-alarm fire at chemical plant in Passaic, New Jersey; nearby residents being evacuated pic.twitter.com/3fsd3pu9BB