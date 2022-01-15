حالة الطقس بكفر الشيخ.. هطول أمطار وبرودة شديدة (فيديو)

كفر الشيخ- محمد سليمان

هطول الأمطار، وهبت رياح ما بين متوسطة وشديدة على قرى المحافظة عقب توقف هطول الأمطار. رصد تليفزيون اليوم السابع هطول أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، واستمر توقف حركة الصيد والملاحة في مياه البحر المتوسط بالأمطار، وهبت رياح ما بين متوسطة وشديدة على قرى المحافظة عقب توقفالأمطار.

ولم ترصد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ أي حوادث على الطريق الرئيسية أو على الطريق الدولي الساحلي وروافده، وحذرت إدارة مرور كفر الشيخ السائقين من تجاوز السرعات المقررة على الطرق.