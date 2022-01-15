اليوم السابع
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حالة الطقس بكفر الشيخ.. هطول أمطار وبرودة شديدة (فيديو)

السبت، 15 يناير 2022 12:54 ص
حالة الطقس بكفر الشيخ.. هطول أمطار وبرودة شديدة (فيديو) هطول امطار بكفر الشيخ وطقس مائل للبرودة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصد تليفزيون اليوم السابع هطول أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، واستمر توقف حركة الصيد والملاحة في مياه البحر المتوسط بهطول الأمطار، وهبت رياح ما بين متوسطة وشديدة على قرى المحافظة عقب توقف هطول الأمطار.
 
 
ولم ترصد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ أي حوادث على الطريق الرئيسية أو على الطريق الدولي الساحلي وروافده، وحذرت إدارة مرور كفر الشيخ السائقين من تجاوز السرعات المقررة على الطرق.
 
هطول امطار بكفر الشيخ وطقس مائل للبرودة
هطول امطار بكفر الشيخ وطقس مائل للبرودة

 


كفر الشيخ

امطار

طرق رئيسية

بحيرة البرلس

البحر المتوسط

الطريق الدولي الساحلي

ميناء الصيد

الطقس

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