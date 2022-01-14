اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 07:26 م
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انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية تحسبا لهطول الأمطار.. صور

الجمعة، 14 يناير 2022 06:26 م
انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية تحسبا لهطول الأمطار.. صور انتشار معدات مياه القليوبية للتعامل الفورى مع الأمطار
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار على مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة، وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.

وشهدت مدن محافظة القليوبية هطول أمطار متوسطة وخفيفة على أنحار متفرقة بمدن وقرى المحافظة، وسط انتشار مكثف للغيوم وطقس بارد، خلال الساعات الأولي لصباح اليوم الجمعة، وسط انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار.

فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة، نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 1
انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 1

 

انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 2
انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 2

 

انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 3
انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 3

 

انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 4
انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 4

 

انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 5
انتشار معدات شركة مياعه الشرب للتعامل مع موجة الطقس 5

 


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