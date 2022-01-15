تقوية المناعة وعلاج الأنيميا.. تعرف عل فوائد السبانخ

فاطمة ياسر

خلال الشتاء تظهر السبانخ في الأسواق، فهي من الخضروات التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم الذي يتناول السبانخ وذلك وفقا لموقع "healthline".

- تدفئة الجسم:



تحتوي السبانخ علي نسبة عالية من الكربوهيدرات التي من دورها إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، ولذا فتناولك لها يعد خيرا غذائيا رائعا يساهم بشكل كبير في شعور الجسم بالتدفئة.

- تقوية الجهاز المناعي:



السبانخ تحتوي على عناصر غذائية كثيرة، كالحديد ومضادات الأكسدة، وفيتامين سي وك، والبوتاسيوم، وعناصر غذائية كثيرة ومهمة وتجعلها غذاء رائع يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد بشكل ملحوظ من الإصابة بنزلات البرد، وأيضا مكافحة الفيروسات.

- التخلص من الوزن الزائد:



نظرا لإحتوائها علي نسبة عالية من الألياف فهذا يجعلها غذاء رائع للتخلص من الوزن الزائد، لأن تناولها يساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

- تعالج الأنيميا:



لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الحديد فهذا يجعلها من الأطعمة المفيدة والمهمة في الوقاية أو علاج الأنيميا، لأنها تساهم في إنتاج هيموجلوبين في الدم.