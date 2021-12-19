أفضل 7 أطعمة لتقليل أعراض التهاب المفاصل.. أبرزها زيت السمك والسبانخ

كتبت - ميرفت رشاد

يعد التهاب المفاصل من الأمراض المزمنة و الأكثر شيوعًا، وهو ناتج عن تآكل الغضروف وتوسيد المفاصل، عندما يتلف الغضروف ، تبدأ العظام في الاحتكاك ببعضها البعض في كل مرة تحاول فيها الحركة، تذكر أنه بمجرد تلف الغضروف ، لا يمكن إصلاحه بسبب عدم وجود الأوعية الدموية، ينتج عن هذا تيبس وألم في المفاصل ، كما تعد هشاشة العظام سبب رئيسي للإعاقة إنه شائع بين كبار السن ولكنه يمكن أن يصيب البالغين في أي عمر، يعد تلف المفصل السبب الرئيسي لهشاشة العظام، يتراكم هذا الضرر على مر السنين ، يدور علاج هشاشة العظام حول التحكم في الأعراض بمساعدة الأدوية وتغييرات نمط الحياة ، قد تكون بعض التعديلات الغذائية مفيدة وفقا لما نشره موقع " doctor ndtv"

أفضل 7 أطعمة ثبت أنها تقلل من التهاب المفاصل:

1. زيت السمك

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Rheumatology ، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الإدارة الذاتية لمرض هشاشة العظام، ثبت أن جرامًا واحدًا من زيت السمك يتم تناوله يوميًا فعالاً في علاج التهاب المفاصل ، وجد أن الجرعات المنخفضة من مكملات زيت السمك ، كبسولة ونصف ، يمكن أن تقلل الألم لدى مرضى هشاشة العظام وتحسن صحة القلب، تساعد الأحماض الدهنية الأساسية في تقليل التهاب المفاصل.

2. السبانخ

كشفت الدراسة نفسها أن السبانخ يمكن أن تثبت أيضًا فعاليتها في علاج آلام هشاشة العظام، إنه غني بفيتامين K الذي تشتد الحاجة إليه من قبل بعض البروتينات الموجودة في العظام والغضاريف.،كما أنها غنية بالبيتا كاروتين الذي يقضي على الجذور الحرة ويمنعها من التسبب في مزيد من الضرر للمفاصل.

3. العنب البري

يعتبر العنب البري مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة وهو مفيد لصحتك بعدة طرق، إنه مفيد لمفاصلك أيضًا يحمي جسمك من الالتهابات والجذور الحرة التي تسبب أضرارًا تأكسدية للخلايا السليمة.

4. الإستاكوز

يعتبر الكركند المعروف باسم " الإستاكوز "مصدرًا غنيًا بفيتامين هـ ، ضرورى لمحاربة تلف التهاب المفاصل. وفقًا لدراسة ، فإن فيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى في نظامك الغذائي تحمي ركبتيك من هشاشة العظام.

5. الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بأنه أكثر المشروبات صحة في العالم ، ولسبب وجيه يمكن أن يساعد كوب من الشاي الأخضر في تخفيف أعراض هشاشة العظام، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لهذا الشاي في منع تلف العظام والغضاريف، يمكن لثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم أن تفعل المعجزات لصحتك، ولكن فقط إذا جعلت منه جزءًا من نمط حياتك ولم تعامله على أنه تغيير عرضي في النكهة.

6. زبدة الفول السوداني

يمكن أن تكون ملعقة من زبدة الفول السوداني بمثابة الوجبة المثالية من الدهون الصحية بالنسبة لك، تحتوي على عدد من الفوائد الصحية لتقدمها ، ومن أكثر الفوائد فعالية تخفيف آلام هشاشة العظام، يعتبر فيتامين ب 3 الموجود في زبدة الفول السوداني أكثر فعالية من العلاج الوهمي لتقليل الالتهاب في المفاصل وتحسين المرونة.

7. الأطعمة الحارة

يرتبط كل من الالتهاب والتوابل بالحرارة، فإن هذه الأطعمة الحارة والتوابل مفيدة بالفعل لمشاكل المفاصل. قد تقلل التوابل التي تضيف نكهة إلى طعامك من آلام والتهاب المفاصل، من أفضل التوابل لمفاصلك الكركم والقرفة والفلفل والزنجبيل والفلفل الحار.