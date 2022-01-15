اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 01:52 م
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تشغيل فروع بنك ناصر لليوم الثانى لاستمرار تأدية الخدمات للعملاء

السبت، 15 يناير 2022 01:00 م
تشغيل فروع بنك ناصر لليوم الثانى لاستمرار تأدية الخدمات للعملاء بنك ناصر
كتب مدحت وهبة

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فتح بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك، لليوم الثانى على التوالىّ فروعة لتأدية خدمة الصرف من خلال الفروع فقط، مع استمرار توقف نظام الصراف الآلي، وسوف يتم الإعلان عن موعد عودة عمل كافة خدمات البنك فور الانتهاء من التحديثات .
 
وكان محمد عشماوى نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ، أكد أنه تم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوي لمتابعة انتظام العمل بالفروع وتقديم الخدمات للعملاء علي أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات والنفقة للعملاء بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت وتتقدم ادارة البنك بالشكر للعملاء الكرام علي حسن مراعاة وتقدير الموقف.
 
 

بنك ناصر

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عمل بنك ناصر

شروط المعاشات

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