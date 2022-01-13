استمرار العمل بفروع بنك ناصر الاجتماعى يومى الجمعة والسبت

كتب مدحت وهبة

صرح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـ" بنك ناصر الاجتماعى " أن البنك يقوم حاليا بهيكلة قطاع الحاسب الآلى وعمل تعديلات وأنظمة جديدة مما استدعى إيقاف بعض أعمال نظام الحاسب الآلي منذ الأمس وحرصا من البنك علي تلبية وتحقيق خدمات العملاء وتيسير صرف مستحقاتاتهم فقد تقرر فتح فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 104 فروع يومي الجمعة والسبت 14 و15 يناير على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا.

وأشار عشماوى إلى أن تأدية خدمة الصرف سيكون من خلال الفروع فقط مع استمرار توقف نظام الصراف الآلي وسوف يتم الإعلان عن موعد عودة عمل كافة خدمات البنك فور الانتهاء من التحديثات.

وأوضح عشماوى أنه تم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة انتظام العمل بالفروع وتقديم الخدمات للعملاء على أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات والنفقة للعملاء بالجودة المطلوبة، وتذليل أى عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت وتتقدم ادارة البنك بالشكر للعملاء الكرام علي حسن مراعاة وتقدير الموقف.