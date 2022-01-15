تسجيل دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بور سعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول.

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، إن ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .