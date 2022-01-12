اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:44 م
تسجيل دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التدوال .

وأكدت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة