تسجيل دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التدوال .
وأكدت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
تسجيل دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيدالأربعاء، 12 يناير 2022 02:44 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التدوال .
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