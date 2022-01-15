اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بقطاع كليات الدراسة

السبت، 15 يناير 2022 01:12 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بقطاع كليات الدراسة رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول
كتب لؤى على

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قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بتفقد لجان امتحانات كليات الجامعة بالدراسة حيث تفقد لجان الفترة الصباحية بكليات أصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على استعدادات الكليات للامتحانات، من خلال الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بجانب التأكد من وجود شهادات تناول اللقاح، واطمئن على تواجد الأشراف الطبي في محيط  لجان الامتحانات، إضافة إلى تواجد استاذ المادة خلال سير عملية الامتحانات،  إضافة لتوفير  قاعات تستوعب الطلاب، وكذلك إعداد لجان  للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية.
 
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله محي عزب عميد كلية أصول الدين، والدكتور مصطفى الباز عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
 
جاء ذلك فى إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال  الامتحانات بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
 
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