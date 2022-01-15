اليوم السابع
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المشدد 15 عاما لشخص و10 أعوام لـ4 آخرين بتهمة قتل في قنا

السبت، 15 يناير 2022 05:28 م
المشدد 15 عاما لشخص و10 أعوام لـ4 آخرين بتهمة قتل في قنا المستشار عصام محمد عيسى، رئيس محكمة جنايات قنا
صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وبحضور معتز حافظ، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عاما لشخص بتهمة قتل آخر والمشدد 10 أعوام لـ 4 آخرين، و3 أعوام لآخر.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2009 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد مصرع محمود.ف، علي يد عدد من الأشخاص بطلقات نارية، وتم اتهام كلا من حسن.س، وجمال.س، سعد.أ، الشاذلي.س، محروس.م، وطارق.ع.


تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل 2403 لسنة 2009 والتي قضت بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم الأول والسجن المشدد 10 سنوات من الثاني للخامس والسجن 3 سنوات للسادس.  

 


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