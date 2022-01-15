اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 09:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن عامين لموظف بتهمة التزوير في أوراق رسمية بقنا

السبت، 15 يناير 2022 09:34 ص
السجن عامين لموظف بتهمة التزوير في أوراق رسمية بقنا هيئة المحكمة
صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن عامان لموظف في ديوان عام محافظة قنا للتزوير في أوراق رسمية و8 آخرين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 عندما تم ضبط 9 أشخاص بتهمة التزوير في المحررات الرسمية، وتزوير خاتم خاص بجهة حكومية شهادة إفراج جمركي وشهادات البيانات لمضبوطة.


تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن عامين في القضية التي تحمل رقم 305 لسنة 2019.
 

 

 


جنايات قنا

تزوير أوراق

اخبار قنا

اخبارمصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة