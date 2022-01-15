السجن عامين لموظف بتهمة التزوير في أوراق رسمية بقنا

صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن عامان لموظف في ديوان عام محافظة قنا للتزوير في أوراق رسمية و8 آخرين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 عندما تم ضبط 9 أشخاص بتهمة التزوير في المحررات الرسمية، وتزوير خاتم خاص بجهة حكومية شهادة إفراج جمركي وشهادات البيانات لمضبوطة.





تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن عامين في القضية التي تحمل رقم 305 لسنة 2019.

