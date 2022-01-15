اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 699 شابا وإحالة 10 شكاوى للمحكمة العمالية بالسويس

السبت، 15 يناير 2022 08:50 ص
القوى العاملة: تعيين 699 شابا وإحالة 10 شكاوى للمحكمة العمالية بالسويس وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قامت  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين  699  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى  ، منهم 22  شاباً " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1328  باحثا عن عمل، منهم 40 " قادرون باختلاف". 
 
وأعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مضيفا أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  29 ألف جنيه  لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة، واستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 183 عاملاً مسجلاً بواقع 91 ألفاً و 500 جنيه ، فضلاً عن استخراج 675 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة .
 
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي- إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 56 شكوى فردية، تم تسوية 7  شكاوى منها ودياً ، وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية، و23  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .
 
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 261 منشأة ، وتم تحرير 22 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة  تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالسويس

العمالة غير المنتظمة

رعاية العمالة غير المنتظمة

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