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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الاستعدادات للقمة الروسية الصينية التى ستعقد فى بكين فى 4 فبراير، في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، تجرى بأقصى سرعة.

وأضاف الوزير الروسى -فى مؤتمر صحفي حول نتائج الأنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2021 وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "نحن نعد قمة روسية صينية رسمية. سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصينى شي جين بينج، بكين في 4 فبراير، في يوم افتتاح الألعاب الأولمبية، وسيجري محادثات كاملة على أعلى مستوى في نفس اليوم".

وأشار لافروف إلى أنه كما هو الحال دائمًا عندما يتفاعل الزعيمان فإن المحادثات "ستشمل النطاق الكامل للعلاقات التي تتميز بأجندة ثنائية مكثفة وبنية فريدة للعلاقات الثنائية التي لا تمتلكها روسيا عمليًا مع أي شخص آخر "الخارجية الروسية: قمة بوتين وشي تعقد في 4 فبراير في بكين.

يذكرأن، قال البيت الأبيض، إنه يتوقع اجتياحا روسيا لأوكرانيا في القريب العاجل، وفي وقت سابق قالت واشنطن، إن روسيا ستغزو أوكرانيا وترتكب جرائم حرب إذا فشلت الدبلوماسية، وتابعت واشنطن: "رصدنا تحركات عدائية لروسيا على حدودها مع أوكرانيا".

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتقديم مساعدة دفاعية للجيش الأوكراني في إطار ما وصفته بـ"دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".