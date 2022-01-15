استمع إلى تلاوة عطرة من سورة المجادلة بصوت الشيخ محمود رضوان ابن الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشر، قدم خلاله الشيخ" محمود رضوان" إماما وخطيبا بالأوقاف ومقيم بقرية أولاد مهنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية تلاوة عطرة بصوته الشجي من سورة " المجادلة" وابتهالات وجاء التلاوة من سورة المجادلة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 11)

ويحرص" اليوم السابع" على إلقاء الضوء على مثل هذه النماذج صاحبة الأصوات الحسنة وأصحاب المواهب فى شتى المجالات.