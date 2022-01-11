استمع إلى تلاوة عطرة من سورة الكهف بصوت الطفل محمود ابن الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قدم الطالب محمود أيسر محمد، المقيم بقرية أولاد مهنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، صاحب الصوت الجميل لقراء "اليوم السابع" بصوته الشجى تلاوة عطرة من سورة الكهف.





وحفظ الطفل "محمود" الذى يبلغ من العمر 12 عاما القرآن الكريم كاملا حيث بدأ فى حفظه فى سن الخامسة، إلى أن أكرمه الله بحفظ كتاب الله كاملا وتعلم التجويد ويحب كثيرا الإستماع إلى عمالقة دولة التلاوة القديمة ويرى فى الشيخ "محمد الليثى" ابن قرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مثلا أعلى له ويحلم أن يأخذ نهجه فى التلاوة وأن يلتحق بإذاعة القرآن الكريم قارئ يجوب العالم الإسلامى ليملاء الدنيا بالقرآن.

ويحرص" اليوم السابع" على إلقاء الضوء على مثل هذه النماذج صاحبة الأصوات الحسنة وأصحاب المواهب فى شتى المجالات.