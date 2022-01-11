اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استمع إلى تلاوة عطرة من سورة الكهف بصوت الطفل محمود ابن الشرقية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:00 ص
استمع إلى تلاوة عطرة من سورة الكهف بصوت الطفل محمود ابن الشرقية الطالب محمود أيسر
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الطالب محمود أيسر محمد، المقيم بقرية أولاد مهنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، صاحب الصوت الجميل لقراء "اليوم السابع" بصوته الشجى تلاوة عطرة من سورة الكهف.

وحفظ الطفل "محمود" الذى يبلغ من العمر 12 عاما القرآن الكريم كاملا حيث بدأ فى حفظه فى سن الخامسة، إلى أن أكرمه الله بحفظ كتاب الله كاملا وتعلم التجويد ويحب كثيرا الإستماع إلى عمالقة دولة التلاوة القديمة ويرى فى الشيخ "محمد الليثى" ابن قرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مثلا أعلى له ويحلم أن يأخذ نهجه فى التلاوة وأن يلتحق بإذاعة القرآن الكريم قارئ يجوب العالم الإسلامى ليملاء الدنيا بالقرآن.

ويحرص" اليوم السابع" على إلقاء الضوء على مثل هذه النماذج  صاحبة الأصوات الحسنة وأصحاب المواهب فى شتى المجالات.


الشرقية

قرية اولاد مهنا

الطالب محمود ايسر

سورة الكهف

تلاوة عطر

مركز بلبيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة