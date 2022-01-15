إصابة 3 طلاب يابانيين فى حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات

كتب محمد جمال

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو اليوم السبت، في هجوم بسكين على ما يبدو، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن ثلاثة أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح، عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.

وذكرت صحيفة أساهي، أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو، إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أى اعتقالات.