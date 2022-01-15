إخماد حريق سيارة مواد بترولية بطريق إسكندرية الصحراوي دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة علي حريق نشب في 14 فردة كاوتش بسيارة مواد بترولية نقل جرار ومقطورة رقم 6473، بطريق "مصر ـ إسكندرية" الصحراوي قبل الريف الأوروبي إتجاه القاهرة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بسيارة مواد بترولية بطريق "مصر ـ إسكندرية" الصحراوي قبل الريف الأوروبي إتجاه القاهرة، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء تابعة لوحدة إطفاء أكتوبر وتبين نشوب الحريق بـ14 فردة كاوتش بسيارة مواد بترولية فارغة الحمولة بها رواسب بترولية، عبارة عن سيارة نقل جرار ومقطورة رقم 6473، وتمت السيطرة علي الحريق قبل وصول النيران إلي التانك، دون وقوع إصابات.