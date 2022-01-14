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مفتى الجمهورية: نجاح منتدى شباب العالم يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الشباب

الجمعة، 14 يناير 2022 09:43 ص
مفتى الجمهورية: نجاح منتدى شباب العالم يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الشباب الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن نجاح مصر في عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم، يعكس إيمان الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم  .
 
وقال مفتي الجمهورية في بيان له، اليوم الجمعة: إن الرئيس يستمع جيدًا للشباب من مختلف الجنسيات، ويتبنى القضايا التي يطرحونها، ويحولها من أفكار إلى سياسات تطبَّق على أرض الواقع .
 
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن المنتدى يمثل جمعًا للعديد من شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام من مصر أرض السلام إلى العالم أجمع.
 
وأوضح مفتي الجمهورية، أن منتدى شباب العالم يعد فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، من خلال مشاركاتهم ومداخلاتهم خلال الفعاليات، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة؛ ما يجعله فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه يعد فرصة للتعرُّف على مجموعة متنوعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم.
 
وأشاد مفتي الجمهورية بما صدر من توصيات عن منتدى شباب العالم، ومنها التوصية بعقد قمة لمؤسسات التمويل الدولية والمانحين لبحث مساعدة المجتمعات الفقيرة، ومشاركة الشباب في قضايا التغير المناخي، والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي.
 
كما أشاد مفتي الجمهورية، بمطالبة منتدى شباب العالم بإطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي، وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين.
 
 

مفتى الجمهورية

منتدى شباب العالم

شوقى علام

العودة معا

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