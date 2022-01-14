محافظ أسوان: حريص على التواجد بين المواطنين فى المناطق الشعبية والقرى والنجوع

أسوان - عبد الله صلاح

أدى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد منصور حماده بشارع عباس فريد يرافقه اللواء إسماعيل عطية الله المحافظ الأسبق ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

فيما ألقى خطبة الجمعة إمام المسجد الشيخ سعودى محمد بعنوان " القيم المجتمعية " والتي تؤكد على أهميتها في حياتنا اليومية ، كما تناولت خطبة الجمعة نماذج من هذه القيم ، والذى أعقبها أداء صلاة قضاء الحاجة والدعاء بأن يجمع شمل المجتمع الأسوانى على الخير والنماء والعمل بروح الفريق الواحد للإرتقاء بالمحافظة ، وأن يحفظ أسوان ومصر دائماً من كل سوء ومن الجوائح والأوبئة.

وأكد اللواء أشرف عطية، حرصه للتواجد بين المواطنين في المناطق الشعبية والقرى والنجوع للإستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم وإحتياجاتهم الجماهيرية والتى تسعى المحافظة جاهدة بكل إمكانياتها لتحسين مستوى معيشة أبناءها.

بينما إستمع محافظ أسوان لمطالب وشكاوى المواطنين حيث وجه المسئولين بسرعة التدخل والتعامل الفوري معها.



محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة



محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة